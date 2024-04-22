7 kişi bir olup öldüresiye dövdüler! Korku dolu anlar...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kavgada 7 kişi, iki şahsı demir sopalarla öldüresiye dövdü. Korku dolu anlar kameralarla da kayıt altına alındı.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak’ta dün saat 22.30 sıralarında iddiaya göre, U.K. (23) ve O.S. (23) adlı iki kişi, kafenin önünde oldukları esnada, tanımadıkları 7 kişilik bir grubun demir sopalarla saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı anı kafede oturan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan iki kişi tedbir amaçlı Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan saldırıya uğrayan mağdurlardan U.K.’nin aldığı darptan dolayı kafasında yaralanma olduğu öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan demir profil polis merkezine teslim edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.