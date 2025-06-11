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7 yıl önce boşandılar, dertleri bitmedi! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da 7 yıl önce boşanan çift, çocukları görme tartışması yaşadı. Akrabaların da dahil olmasıyla sokakta ortasında kavga çıktı. O anlar kameralara da yansıdı.

7 Haziran tarihinde Aybastı ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda edinilen bilgiye göre, 7 yıl önce eşinden ayrılan Hamide Ö. (35), velayeti babalarında bulunan çocuklarını Kurban Bayramı dolayısıyla görmek istedi.

AKRABALAR DAHİL OLUNCA KAVGA ÇIKTI

Bu esnada eski eşinin akrabaları ile karşılaştı. 2 tarafın tartışması kavgaya dönüştü. Bu esnada eski eşi olan askeri personel Bekir Y. (36) olaya dahil oldu. Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö'nün üzerine koşarak, iddiaya göre yumruk ve tekme attı. Taraflar arasında çıkan kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

7 yıl önce boşandılar, dertleri bitmedi! Sokak ortasında birbirlerine girdiler - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayda alınan görüntülerde tarafların birbiriyle kavga ettikleri, askeri personel olan Bekir Y.'nin eski eşinin kardeşi Hamide Ö.'nün üzerine yürüdüğü ve vurduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca bir vatandaşın bu duruma tepki göstererek, "Bak karşındaki bir kadın" diyerek kavgaya dahil olduğu anlar yer alıyor.

7 yıl önce boşandılar, dertleri bitmedi! Sokak ortasında birbirlerine girdiler - 2. Resim

Konu yargıya taşınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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