70 yaşındaki kadının feci ölümü! Hava almak isterken canından oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 09:50 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 10:10 - Güncelleme:

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Kahreden olay Elazığ’da yaşandı. Hava almak için balkona çıkan yaşlı kadın dengesini kaybedince 4. kattan park halinde olan bir aracın üstüne düştü. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.