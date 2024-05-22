70 yaşındaki kadının feci ölümü! Hava almak isterken canından oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kahreden olay Elazığ’da yaşandı. Hava almak için balkona çıkan yaşlı kadın dengesini kaybedince 4. kattan park halinde olan bir aracın üstüne düştü. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vaka, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'ta meydana geldi. Evde yalnız olan Narin Yürek (70), sabah hava almak için balkona çıktı.
PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Dengesini kaybeden yaşlı kadın, 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kadının düştüğünü fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı