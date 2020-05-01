Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle Ağrı'daki evlerine dönen aileleri ziyaret ederek acılarını paylaşan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay’a bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya ve Hamur’un Seyithanbey köyünde yaşayan Mehmet-Süheyla Demir’i Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürerek taleplerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailelerle görüntülü yaptığı görüşmede her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim inşallah en yakın zamanda kızınızla sizleri kavuştursun. Tabi sizin başınızdaki dert çok daha farklı bir dert. İnşallah Rabbim yavrunuza da en kısa zamanda kavuşmanızı nasip eder” diye konuştu.

Ailelerden çocukların kaçırılmaları ve kaçırıldıktan sonraki süreci dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a aileler için gereken ne varsa yapmaları talimatını verdi.

Başkan Sayan, aileler için gereken her şeyi yaparak onların yanında olduklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.