Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’den Çerkeslerin anavatanlarından sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Anavatanlarından sürgün edilişlerinin 156. yılında Çerkes kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çerkes sürgününün 156’ncı yılına ilişkin paylaşım
22.05.2020 - 00:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den Çerkeslerin sürgün edilişinin 156’ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Çerkes sürgünü,paylaşım,
705894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705894.aspx
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