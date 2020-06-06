Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şehircilik geleneğimizin sembolleri olacak millet bahçelerimizden 13’ünü iki yıl önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte toplam 23 millet bahçesine ulaşmış oluyoruz. Dünyadaki bazı şehirlerin merkezinde yer alan devasa park bahçeleri gıpta ile seyreden milletimiz artık Ankara’da ve diğer illerimizde bu tür mekânlardan istifade edebilecek. Yeşil alanlar ve ağaçlıklar millet bahçesinin olmazsa olmazıdır. Bunların yanında konser salonundan müzeye, spor salonlarından bisiklet yollarına, millet kıraathanesinden otoparka kadar çok zengin imkânlara sahip millet bahçemizi en kısa sürede başkentlilerin hizmetine sunmayı istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kısa sürede Türkiye'nin şantiyeye döndüğünü belirten Erdoğan "Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir. Böylece hem artan nüfusun ihtiyaçları karşılanmış hem de depreme dayanıksız, estetikten yoksun, altyapının yetersiz olduğu yerleşim alanlarında büyük bir dönüşüm yaşanmıştır." ifadelerini kullandı. Başlattıkları kentsel dönüşüm projeleriyle bu süreci daha da hızlandırdıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

Ülkemizde depreme hazırlık planları çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 6,5 milyonun üzerinde yapı vardır. Amacımız bunlardan aciliyet arz eden bir buçuk milyon yapının dönüşümünü beş yılda tamamlamaktır.