Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "Ankara’da mesaiye devam..." notuyla yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yürüyüş ve telefonla görüşmesi yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara paylaşımı
07.06.2020 - 18:31 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,ankara,paylaşım,
709541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709541.aspx
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