Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "Ankara’da mesaiye devam..." notuyla yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yürüyüş ve telefonla görüşmesi yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı.