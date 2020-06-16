Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 19 gözaltı kararı
16.06.2020 - 09:42 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,FETÖ,story_,
711320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711320.aspx
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