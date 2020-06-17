Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!” ifadelerine yer verdi.
MSB açıkladı: Komandolarımız Haftanin'de
17.06.2020 - 01:20 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 01:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!” ifadelerini kullandı.
Etiketler : msb,haftanin,
711534 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/711534.aspx
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