Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda ilk etapta kurum maaş ödeme protokolleri sona eren merkez ve bazı taşra teşkilatlarındaki personelin maaşları, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başladı. İl müftülükleri, hâlen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi kurum aracılığıyla ödeneceğine karar vermesiyle birlikte 150 bini aşkın din görevlisi maaşlarını faizsiz finans kurumları üzerinden alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin "2021'de bütün anlaşmalar bitecek. İnşallah bir buçuk yıl içinde bütün teşkilatlarımız faizsiz finans kurumlarıyla anlaşma yapacak" dedi.