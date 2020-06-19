Bu kapsamda ilk etapta kurum maaş ödeme protokolleri sona eren merkez ve bazı taşra teşkilatlarındaki personelin maaşları, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmeye başladı. İl müftülükleri, hâlen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi kurum aracılığıyla ödeneceğine karar vermesiyle birlikte 150 bini aşkın din görevlisi maaşlarını faizsiz finans kurumları üzerinden alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin "2021'de bütün anlaşmalar bitecek. İnşallah bir buçuk yıl içinde bütün teşkilatlarımız faizsiz finans kurumlarıyla anlaşma yapacak" dedi.
Diyanet’in maaşları faizsiz finans kurumlarından
19.06.2020 - 05:58 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 05:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öncülüğünde faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmesine yönelik çalışma tamamlandı.
Etiketler : diyanet,diyanet maaş,
712009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/712009.aspx
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