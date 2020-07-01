İşyerleri son hazırlıklarını da tamamladı. İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi ekipleri, düğün salonları ve kafeleri gezerek, masa ve sandalye dizilimi, sosyal mesafe kuralları ve alınan tedbirleri inceledi. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken, bilgilendirici broşürlere dikkat edildi. İşletme sahipleri, mekân girişlerinde ateş ölçümü yaparak, dezenfektan ve maske verilmesinin ardından vatandaşların alanlara alınacağını belirtti. Sandalye sayılarının azaltılarak, kolonya konulması gerektiğini hatırlatan ekipler, sosyal mesafeye uyulmasını istedi.
Pandemili hayattan son normale ilk adım
01.07.2020 - 05:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 05:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) yüzünden bir süredir kapalı olan düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları, normalleşme süreci kapsamında bugün itibarıyla yeniden hizmete açılıyor.
Etiketler : düğün,koronavirüs,normalleşme,
714819 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714819.aspx
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