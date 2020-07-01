Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşyerleri son hazırlıklarını da tamamladı. İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi ekipleri, düğün salonları ve kafeleri gezerek, masa ve sandalye dizilimi, sosyal mesafe kuralları ve alınan tedbirleri inceledi. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken, bilgilendirici broşürlere dikkat edildi. İşletme sahipleri, mekân girişlerinde ateş ölçümü yaparak, dezenfektan ve maske verilmesinin ardından vatandaşların alanlara alınacağını belirtti. Sandalye sayılarının azaltılarak, kolonya konulması gerektiğini hatırlatan ekipler, sosyal mesafeye uyulmasını istedi.