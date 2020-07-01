Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davada müebbet hapis cezası
01.07.2020 - 18:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : fetö,
714937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/714937.aspx
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