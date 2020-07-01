Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.