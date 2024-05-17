Suudi Arabistan denetimi artırıyor! Hac vizesi yoksa 85 bin lira ceza

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, seyahat ve ticari vizelerle hac ibadetinin yapılamayacağının altını çizdi. Suudi Arabistan hac vizesi dışında turist, işçi, umre, ticari gibi değişik vizelerle kural dışı hac ibadeti yapmak isteyenlere 10 bin riyal (85 bin Türk lirası) para ceza uygulayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, seyahat ve ticari vizelerle hac ibadetinin yapılamayacağını belirterek “Buna rağmen bazı kişiler, vatandaşlarımızı istismar ederek onları hacca götüreceklerini Arafat’a çıkaracaklarını vadetmektedir. Bilinmelidir ki hac mevsimi dışında Mekke’ye seyahat veya işçi vizesiyle de gidilebilir. Ancak hac ibadeti için bu tür vizelerin kullanılamayacağına dikkat edilmelidir” diye konuştu.

10 BİN RİYAD CEZASI VAR

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da hac vizesi dışında turist, işçi, umre, ticari gibi değişik vizelerle kural dışı hac ibadeti yapmak isteyenlere 10 bin riyal (85 bin Türk lirası) para cezası uygulanacağını bildirdi. Bircan “Kaçak yollarla kutsal topraklara gelenler, hacılarımızın verdikleri ücrete mukabil onlara Arafat’ta sunulan konaklama, servis ve sağlık hizmetleri gibi birçok hizmetlerden hakları olmadığı hâlde faydalanmakta ve kul hakkına girmektedirler. Bu da hac ibadetine zarar verebilir” dedi.