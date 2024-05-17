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İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
- Güncelleme:
İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze&#039;ye bomba yağdırdı, çok sayıda ölü var
Gazze Şeridi, İsrail Hava Saldırısı, Yardım Tırları, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı - Haber Merkezi

İşgal ordusu katliamlarına ara vermeden devam etti. Gece boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 14 Filistinli hayatını kaybetti.

7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından topyekün abluka altına alınan Gazze Şeridi'nden haberler gelmeye devam ediyor. İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI OKUL BOMBALANDI

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

9 KİŞİNİN CENAZESİ GETİRİLDİ

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İNSANLIKTAN ÇIKTILAR

İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de gıda sıkıntısı ve açlık her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Refah Sınır Kapısı’nın İsrail güçlerince işgal edilmesi ve kapatılması sebebiyle Gazze’ye giren yardım tırları sayısında ciddi düşüş yaşanıyor. Filistinliler açıkla mücadele ederken, İsrailliler ise bölgeye giden yardım tırlarını engellemeye devam ediyor. Mahallî kaynakların aktardığına göre kanun dışı Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Halil şehrindeki Tarqumiyah Kontrol Noktası’nda Gazze’ye giden yardım tırlarını durdurdu. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde yardımların yere atıldığı, bazı araçların ise ateşe verildiği gözüküyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yardım tırlarına yönelik saldırının “dehşet verici” olduğunu açıkladı.  

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı - Haber Merkezi
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