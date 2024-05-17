Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İzmir'de yangın! Prizde unutulan şarj aleti evi kül etti

İzmir'de yangın! Prizde unutulan şarj aleti evi kül etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, İtfaiye, Ev Yangını, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı. Alevler kısa sürede her yeri sararken ev sahibi canını zor kurtardı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 03.30 sıralarında, Bayraklı ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Alevleri fark eden ev sahibi canını zor kurtardı. Kendini sokağa atan adam komşularından yardım istedi.

İzmir'de yangın! Prizde unutulan şarj aleti evi kül etti - 1. Resim

Seslere uyanan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken ev ise kullanılamaz bir hale geldi. 

İzmir'de yangın! Prizde unutulan şarj aleti evi kül etti - 2. Resim

YANGIN PANİĞİ KAMERADA

Öte yandan yangının meydana geldiği sokaktaki bir çevre sakini, evin alevlere teslim olduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

İzmir'de yangın! Prizde unutulan şarj aleti evi kül etti - 3. Resim

PRİZDE UNUTULAN ŞARJ EVİ YAKTI!

Öte yandan evde çıkan yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ayhan Bora Kaplan haberleri muhalif ve FETÖ’cü gazetecilere servis edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayhan Bora Kaplan haberleri muhalif ve FETÖ’cü gazetecilere servis edildi - GündemHaberler muhalif ve FETÖ’cü gazetecilere servis edildiMİT'ten çocuklara uyarı: Doğum tarihinizi paylaşmayın! - GündemMİT'ten çocuklara uyarı: Doğum tarihinizi paylaşmayın!İstihbarat uzmanları, Hakan Fidan’ın yapay zekâ tespitlerini değerlendirdi: Kararı insan vermeli - GündemYapay zekâda kararı insan vermeli!Suudi Arabistan denetimi artırıyor! Hac vizesi yoksa 85 bin lira ceza - GündemHac vizesi yoksa 85 bin lira cezaİzmir'de kan donduran infaz! Üç çocuk babası adam sokak ortasında kurşuna dizildi - Gündemİzmir'de kan donduran infaz!Adana ve Adıyaman'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemAdana ve Adıyaman'da deprem oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...