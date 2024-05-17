İzmir'de yangın! Prizde unutulan şarj aleti evi kül etti

İzmir'de gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı. Alevler kısa sürede her yeri sararken ev sahibi canını zor kurtardı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 03.30 sıralarında, Bayraklı ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi 1615 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Alevleri fark eden ev sahibi canını zor kurtardı. Kendini sokağa atan adam komşularından yardım istedi.

Seslere uyanan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının yandaki evlere sıçramaması için kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu. İhbar üzerine adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken ev ise kullanılamaz bir hale geldi.

YANGIN PANİĞİ KAMERADA

Öte yandan yangının meydana geldiği sokaktaki bir çevre sakini, evin alevlere teslim olduğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

PRİZDE UNUTULAN ŞARJ EVİ YAKTI!

Öte yandan evde çıkan yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı öne sürüldü. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.