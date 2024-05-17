Roma'da imzalar atıldı! 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da yapılacak

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC), kıtanın en büyük olimpik organizasyonu olan Avrupa Oyunları’nın 2027’de İstanbul’da gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Dün İBB, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve EOC arasında üçlü mutabakat zaptı imzalandı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporculara seslenerek “Gelin Avrupa’nın en renkli ve coşkulu tribünleri önünde yeteneklerinizi sergileyin” dedi.

İkinci çağrısını federasyonlara yapan İmamoğlu “Sadece olimpiyatlara ve paralimpik oyunlarına değil, bütün büyük organizasyonlara talibiz” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, bütün sporseverleri de İstanbul’a davet etti.

EOC Başkanı Spyros Capralos da “İstanbul, muhteşem etkinliklere ev sahipliği yapabilecek beceri, deneyim ve tutkuya sahip insanların yaşadığı bir şehir olduğunu ispatladı. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Törende, EOC İcra Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da hazır bulundu.