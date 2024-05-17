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MİT'ten çocuklara uyarı: Doğum tarihinizi paylaşmayın!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MİT&#039;ten çocuklara uyarı: Doğum tarihinizi paylaşmayın!
Gizlilik, Siber Zorbalık, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmî internet sayfasında, çocuklara sosyal medya mecralarını güvenli ve dikkatli şekilde kullanabilmesi için neler yapmaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Hesapların gizli tutulması, tanınmayan kişilerle iletişime geçilmemesi, paylaşım yaparken dikkatli olunması, sosyal medyanın güvenli kullanılması ve siber zorbalığa izin verilmemesi başlıkları altında bulunulan uyarılar şöyle:

> Hesabınızı gizli moda alın ve paylaşımlarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görebildiğinden emin olun. ‘Hesap ayarları’ bölümünden gizlilik ile ilgili ayarları yapın.

> Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık ve takip isteklerini kabul etmeyin, linkleri tıklamayın.

> Sizinle iletişim kurmaya çalışan kişilerin aslında söyledikleri kişi olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. 

> İnternette her şeyin kayıtlı kaldığını unutmayın. Hem kendinizle hem de başkalarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf ya da içerik paylaşmadan önce iyice düşünün.

> Doğum tarihiniz, yaşadığınız yer, okulunuzun adı, aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgilerinizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın. Sosyal medya hesaplarınızı güçlü bir parolayla koruyun.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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