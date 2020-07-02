Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, Covid-19 salgını döneminde 15 Temmuz şehidi yakınları ile gazileri için vakfın herhangi bir başvuruya gerek olmadan üç sefer olmak üzere biner lira nakdi destek sağladığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: Bu süreçte yapılan toplam destek miktarı 8 milyon 949 bin liradır. Nakdî yardım olarak ödemesi yapılan miktar düşüldükten sonra vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344 milyon 982 bin 942 lira 28 kuruştur. Şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızı daha da güçlü sürdürecek ve ihtiyaçları doğrultusunda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Senede 55 milyar lira sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz. Yalan haberler karşısında vakfımız her türlü hukuki hakkını kullanacaktır.