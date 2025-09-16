CHP'de ayrılık fırtınası! Meclis Üyesi Murat Salman istifa etti

CHP'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması gündemdeki yerini korurken merkez ilçelerden olan Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları peş peşe istifa etti.

CHP'DE İSTİFALAR ARTIYOR

Partideki istifalara bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

Bundan sonra yoluna bağımsız Meclis üyesi olarak devam edeceğini bildiren Salman, "Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim, bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur" ifadesini kullandı.

Salman, Bayrampaşalı komşularına, hemşehrilerine her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevine aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları kaydetti: