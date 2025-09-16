Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'de ayrılık fırtınası! Meclis Üyesi Murat Salman istifa etti

CHP'de ayrılık fırtınası! Meclis Üyesi Murat Salman istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;de ayrılık fırtınası! Meclis Üyesi Murat Salman istifa etti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'de istifa fırtınası sürüyor. Dün akşam saatlerinde, Antalya'ya bağlı CHP'li Aksu Belediyesi'nde 3 başkan yardımcısı peş peşe istifa etmişti. Partideki istifalara bir yenisi daha eklendi. Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa etti.

CHP'de ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. 

Dün akşam saatlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması gündemdeki yerini korurken merkez ilçelerden olan Aksu'da CHP'li belediye başkan yardımcıları peş peşe istifa etti.

CHP'de ayrılık fırtınası! Meclis Üyesi Murat Salman istifa etti - 1. Resim

CHP'DE İSTİFALAR ARTIYOR

Partideki istifalara bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

Bundan sonra yoluna bağımsız Meclis üyesi olarak devam edeceğini bildiren Salman, "Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim, bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur" ifadesini kullandı.

Salman, Bayrampaşalı komşularına, hemşehrilerine her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevine aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

Meclis üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesi'nde muhtar adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşehrilerimin Meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza, destek veren tüm dostlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kıskanmak dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bisikletini istedikleri çocuğu kovaladılar! Araba çarpsa da bir olup dövdüler - GündemBisikletini istedikleri çocuğu kovaladılar! Araba çarpsa da bir olup dövdülerBakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu baronlarına ağır darbe - GündemBakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu baronlarına ağır darbe4 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Gündem4 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararıTurgut Özal'ın tarihi bilim sempozyumu: İstikbal çok daha parlak olacaktır (17 Nisan 1990) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE - GündemTEKNOFEST'in habercisi: Nobel ödüllü bilim adamlarının katıldığı tarihi sempozyumİzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı... Asıl hedefi karakol değilmiş - Gündemİfadesi şoke etti! Asıl hedefini anlattıİstanbul'a dev kültür merkezi: Haydarpaşa Garı sanatla buluşuyor - GündemHaydarpaşa Garı sanatla buluşuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...