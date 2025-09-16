Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı

TRT 1’in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, üçüncü sezonunda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezonu 49. bölümle sezon finali yapmıştı.

İzleyiciler arama motorlarında "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? " sorusunu sorgulatmaya başladı.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarına damga vuran iddialı dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, ellinci bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

Sultan Mehmed’in hayatını konu edinen apım, yeni sezonunda da güçlü hikâyesi ve heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek.

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Sezon)

