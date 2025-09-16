Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı
Mehmed Fetihler Sultanı 50. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda dizinin heyecan dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesi izlecileri ekrana kilitleyecek. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
TRT 1’in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, üçüncü sezonunda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezonu 49. bölümle sezon finali yapmıştı.
İzleyiciler arama motorlarında "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? " sorusunu sorgulatmaya başladı.
MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarına damga vuran iddialı dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, ellinci bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
Sultan Mehmed’in hayatını konu edinen apım, yeni sezonunda da güçlü hikâyesi ve heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:30 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Yerli Dizi
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Sezon)
01:50 Yerli Dizi
04:10 Seksenler