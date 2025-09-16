Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mehmed Fetihler Sultanı 50. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda dizinin heyecan dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesi izlecileri ekrana kilitleyecek. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

TRT 1’in sevilen tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, üçüncü sezonunda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezonu 49. bölümle sezon finali yapmıştı. 

İzleyiciler arama motorlarında "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? " sorusunu sorgulatmaya başladı.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı - 1. Resim

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon TRT 1 ekranlarına damga vuran iddialı dizisi “Mehmed: Fetihler Sultanı”, ellinci bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

Sultan Mehmed’in hayatını konu edinen apım, yeni sezonunda da güçlü hikâyesi ve heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü bu akşam mı, yok mu? 16 Eylül TRT 1 yayın akışı - 2. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 Kara Tahta

09:30 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Yerli Dizi

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Yeni Sezon)

01:50 Yerli Dizi

04:10 Seksenler

Kaynak: Türkiye Gazetesi

