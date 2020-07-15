Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan süreci, gelinen noktayı ve örgütün algı operasyonlarını konuştuk. “Dört yıldır FETÖ’yle, kalıntılarıyla ve kripto damarıyla hukuki, siyasi, güvenlik ve diplomatik vasıtalarla çok ciddi ve tarihî bir mücadele verilmektedir” diyen Yıldız'ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

* FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi neler yaşadınız?

İstanbul’da Şehitler Köprüsü’ne geldiğimde bir anormallik gördüm. Kısa bir süre sonra evimizin üzerinden köprüye doğru savaş uçakları yüksek bir gürültüyle geçmeye başladı. Öyle patlamalar oluyordu ki, evin bahçesine bomba atıldı zannettim. Bir kalkışma olduğu belliydi, eşimi ve çocuklarımı evin alt katına indirdim. Evde bulunan ruhsatlı silahlarımı belime takarak sokağa çıktım. Gerisini biliyorsunuz...

* Dört yılın ardından hainlerin aldığı cezalar vatandaşın yüreğine biraz olsun su serpmiş midir?

FETÖ’cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını vermekte, kararlar milletimizin vicdanını rahatlatmaktadır. Ancak siyasi ayağın hâlen daha tespit edilememesi vicdanları yaralamaktadır. Yurtta Sulh Konseyinin askerî kanadı bellidir. Ancak sivil, siyasi ve bürokrasi kanadı henüz deşifre edilememiştir. Darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi yönetecek olanlar kimlerdi bu sorunun cevabı bulunmalıdır.

* FETÖ'yle mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dört yıldır FETÖ’yle, kalıntılarıyla ve kripto damarıyla hukuki, siyasi, güvenlik ve diplomatik vasıtalarla çok ciddi ve tarihî bir mücadele verilmektedir. TSK’daki FETÖ temizliğinde darbe girişiminden bu yana binlerce asker ordudan atılmış, tutuklanmıştır. TSK, Türk Devleti’nin kudretidir. Eli kanlı örgütün kökünü kazıyacaktır. Mücadelede, disiplin elden bırakılmamalıdır. Tabii yeri gelmişken FETÖ’nün PKK/YPG/PYD ile aynı hedef ve amaçları taşıdığını da ifade etmek gerekir. FETÖ neyse PKK/YPG/PYD de odur.

* CHP lider Kılıçdaroğlu’nun darbe için ‘tiyatro’ açıklamaları vardı. Sizce CHP'nin aradan geçen bu süreçte tutumu değişmiş midir?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, binlerce sayfalık iddianameleri belki okumaya fırsat bulamıyor olabilir ama yanındakilerden özet istemesini tavsiye ederim. CHP, ülkeyi kuran iradeden tamamen kopmuş, partiden milliyetçi insanları tasfiye etmiş ve izlenen millî politikalar tamamen değiştirilmiştir. CHP ne yazık ki, millî olan her şeye yabancılaşmıştır. Kılıçdaroğlu FETÖ’den hüküm giymiş başdanışmanlarını unutmuşa benziyor.

"İNTERNET KANUNU DERHÂL ÇIKMALI"

MHP'li Feti Yıldız “Sosyal medyada, devletimizin güvenliğine, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine halel getirecek paylaşımlara müsaade etmemek gerekir. Bunun bir kontrol mekanizması olmalıdır. İlginç bir veri paylaşayım; Türkiye, sahte habere en çok maruz kalan ülkeler kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer alıyor. Bir an evvel Sosyal Medya Yasası’nın yürürlüğe konulması çok önemlidir” dedi.