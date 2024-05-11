Kadın tutuklular için Anneler Günü ayarı! 13-17 Mayıs arasında açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapabileceklerini duyurdu. Tunç bu kararı "Anneler Günü nedeniyle" diyerek açıkladı.

Yarın kutlanacak Anneler Günü sebebiyle kadın tutuklu ve hükümlülerin ziyaretleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin #AnnelerGünü’nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİSNASI AÇIKLANDI

Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm ''Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş'' alt başlıklı 15'inci maddesi gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilmektedir.

Bu kapsamda;

A- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK OLANLAR

Kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılan kadın hükümlü ve tutuklulara Anneler Günü münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde açık görüş yaptırılacaktır.

B- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup, bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.

C- AÇIK GÖRÜŞ SÜRELERİ

Açık görüşler 13-14-15-16-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında kadın hükümlü ve tutuklular faydalandırılmak üzere;

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır."