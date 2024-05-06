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1 ay önce cezaevinden kaçan firari, saklandığı çiftlikte böyle yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1 ay önce cezaevinden kaçan firari, saklandığı çiftlikte böyle yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da 1 ay önce cezaevinden firar eden ve 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sinan Ö., kuzeninin çalıştığı çiftlikte yakalandı. Şahıs evde ele geçirilen uzun namlulu silahlar içinse, "Silahları, hasımlarımdan korunmak için bulunduruyordum" dedi.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Küçükçıldırım Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.’nin çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı.

ÇİFTLİK EVİNE OPERASYON

Çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, çiftlik sahibi Mehmet G., çiftliğinde çalışan Serhat Ö., ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi kuzeni Sinan Ö., ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö. ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan B., Alper Ö. ve Murat A.’yı gözaltına aldı.

Ayrıca çiftlik evinde arama yapan polis ekipleri, giysi dolabına saklanan uzun namlulu piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hap ile 6,8 gram esrar ele geçirdi.

1 ay önce cezaevinden kaçan firari, saklandığı çiftlikte böyle yakalandı - 1. Resim

"1 AY ÖNCE FİRAR ETTİM"

Ekipler şüphelileri polis merkezine götürürken Sinan Ö., ifadesinde, “Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden firar ettim. Saklanmak için de kuzenim Serhat’ın yanına geldim. Aramada bulunan silah, çelik yelek ve uyuşturucu bana ait. Silahları, kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyordum” dedi.

Çiftlik sahibi Mehmet G. ise ifadesinde, “Serhat, akrabalarının yanında kalması için ricada bulundu, ben de izin verdim. Silahlarla ilgili bilgim yok. Çiftliğe geldikten 10 dakika sonra polisler geldi” diyerek kendisini savundu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet G., Sinan Ö., Muhammet Ö. ile Serhat Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Oğuzhan B., Murat A. ve Alper Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ele geçirilen silahlar incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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