Bir babanın büyük fedakarlığı! Hayatını yatalak oğluna adadı

Zeytinburnu’nda yaşayan fedakar anne ve baba motosiklet kazası sonucu yaklaşık 8 yıldır yatağa bağımlı olan oğullarına bakıyor. Oğlunun yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yıllardır yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen Abdurrahman Tek, “Yaklaşık 2 yıldır değişik tedaviler uyguladık. Bu tedaviler sayesinde hem duyma hem de dokunma özelliği gelişti. Doktorlar düzenli tedavi olursa uyanma şansı olduğunu da söylüyorlar” dedi.

Zeytinburnu’nda yaşayan Hakan Tek (25) yaklaşık 8 yıl önce motosiklet kazası geçirdi. Tek, kaza sonucu oluşan kafa travması nedeniyle yatalak kaldı. Anne Gülistan Tek’in sağlık sorunları nedeniyle baba işini bırakıp oğluna bakmaya başladı. Hakan Tek için evin bir odası adeta hastane odasına çevrildi. Tek çifti, oğullarının sağlığına kavuşması için gecelerini gündüzlerine katarak bakımını sağladı. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca yapılan tedaviler neticesinde Hakan Tek’in duyma ve dokunma hissi gelişti. Doktorlar ise tedavilerin devam etmesiyle birlikte bilincinin de açılabileceğini söyledi. Oğlunun gözünün önünde eridiğini dile getiren anne Tek, oğlu için 24 saat ayakta olduklarını belirtti. Oğullarına bakmak için dericide çalışırken işi bırakan fedakar baba, çocuklarının tedavisi için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

"TEDAVİLER SONRASI DUYMA VE DOKUNMA ÖZELLİĞİ GELİŞTİ"

Eşiyle birlikte 8 yıldır oğluna baktıklarını söyleyen Abdurrahman Tek, “Oğlum 5 Nisan 2017 yılında talihsiz bir motosiklet kazası geçirdi. Beyin travması oldu. Annesiyle birlikte 8 yıldır bakıyoruz. İlk zamanlarda küçük de olsa imkanlarımız vardı. Şu an Hakan’ın tedavi masraflarını karşılamakta zorlanıyoruz. Devlet büyüklerimizden ve iş adamlarından yardımlarını bekliyoruz. Yaklaşık 2 yıldır değişik tedaviler uyguladık. Bu tedaviler sayesinde hem duyma hem de dokunma özelliği gelişti. Doktorlar düzenli tedavi olursa uyanma şansı olduğunu da söylüyorlar. Tedavileri aylık 90 bin TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.

"OĞLUM BENİ DUYUYOR HİSSEDİYOR AMA KONUŞAMIYOR"

Oğlunun durumuna üzüldüğünü anlatan anne Gülistan Tek, “Oğlum yaklaşık 8 yıl önce motosiklet kazasında böyle oldu. Babasıyla birlikte bakıyoruz. Babası da ben de çalışamıyoruz. Şuan oğlum 25 yaşında. Gözümün önünde eriyor. Oğlum beni duyuyor hissediyor ama konuşamıyor. Oğlum 8 yıldır ne güneş görüyor. Gece sabaha kadar başında bekliyorum. Gündüz 2-3 saat uyuyup babasıyla bakmaya devam ediyoruz. 24 saat ayaktayız” ifadelerini kullandı.