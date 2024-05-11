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Hollandalı yarışmacı Eurovision'dan diskalifiye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: AFP
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Magazin Haberleri  / AFP

Eurovision’da Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildi. Klein İsrail'i eleştirmesiyle gündeme gelmişti.

EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonuyla finali bu akşam düzenlenecek 2024 Eurovision Şarkı Yarışması, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılıyor.

İSRAİL PROTESTO EDİLİYOR

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor. İsveç polisinin yüksek güvenlik önlemleri aldığı yarışma salonunun çevresi ve şehir merkezinde Filistin bayrağı açan kişilerin protestoları engelleniyor.

Hollandalı yarışmacı Eurovision'dan çıkarıldı - 1. Resim

Joost Klein

HOLLANDA YARIŞ DIŞI BIRAKILDI

Öte yandan yarışmada Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan çıkarıldığı belirtildi. Yarı finalden sonra düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin İsrail temsilcisi Eden Golan'a "İsrailli yarışmacının varlığının diğer yarışmacılar ve seyirciler için tehlike oluşturduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında araya giren Hollanda temsilcisi Joost, "Neden olmasın" cevabını vermişti.

Yapılan açıklamada ise "sahne arkasında yaşanan bir olay nedeniyle" yarışmadan diskalifiye edildiği vurgulandı. "Europapa" adlı şarkısıyla yarışmanın favorileri arasında gösterilen Klein, bu akşam 20 ülke ile birlikte finalde yarışacaktı.

FİLİSTİN BAYRAĞINI YASAKLAMIŞLARDI

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç'in Malmö kentinde 11 Mayıs'ta yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeri alınmayacağını duyurdu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: AFP
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