Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Mayıs 2024 12:04 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 12:11 - Güncelleme:

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Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.