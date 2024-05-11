Okul müdürünün öldürülmesinin ardından bir korkunç olay daha! Veli, idarecilere saldırdı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da bir öğrencinin okulda müdürü öldürmesinin ardından korkunç bir olay daha yaşandı. Maltepe'de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı.
Dün saat 16.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan okul tarafından düzenlenen geziye katılan R.K.T. isimli ilkokul öğrencisi, gezinin sona ermesi ile servis aracılığıyla geldiği okuldan ayrılıp yaya olarak evine döndü.
GÖRÜNTÜLERİ İSTEYİNCE KAVGA ÇIKTI
O esnada çocuğunu okuldan almaya gelen veli D.T. çocuğunu okulda göremeyince okul yöneticileri ile tartışmaya başladı. Veli D.T. okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Okul müdürü ise polis ekipleri eşliğinde inceleyebileceğini söyleyince taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.
SERBEST BIRAKILDI
Velinin okul müdürü ve yardımcısına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan veli D.T. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
OKUL MÜDÜRÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Yaşanan olay birkaç gün önce Eyüpsultan'da okuldan atılan bir öğrenci tarafından okul müdürünün öldürülmesini akıllara getirdi. Müdürü öldüren 17 yaşındaki öğrenci tutuklanırken, şiddeti protesto eden yüzlerce eğitimci dün greve gitmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı