Okul müdürünün öldürülmesinin ardından bir korkunç olay daha! Veli, idarecilere saldırdı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Mayıs 2024 11:24 - Güncelleme: 11 Mayıs 2024 11:46 - Güncelleme:

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İstanbul'da bir öğrencinin okulda müdürü öldürmesinin ardından korkunç bir olay daha yaşandı. Maltepe'de okul ile birlikte geziye katılan öğrenci, velisini beklemeden eve gitti. Okula gittiğinde çocuğunu bulamayan veli ise güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Veli, görüntüleri polis eşliğinde izleyebileceğini söyleyen okul yöneticilerine saldırdı.