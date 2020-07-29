Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 942 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 228 bin 924, can kaybı 5 bin 659 oldu.

Son 24 saatte, 996 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek." dedi.