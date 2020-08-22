Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela karşılaştırması yapan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'dan ''Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane Damak çikolata bile etmiyor...'' paylaşımı yaparak skandal bir gafa imza attı.

BÖKE ENDİŞELİYMİŞ!

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de doğalgaz bulunmasının halka hiçbir faydasının olmayacağını iddia etti. Böke "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak" dedi.

“TÜRKİYE'Yİ ZENGİN ETMEZ”

CHP yanlısı haberleriyle bilinen T24, hazımsızlığını "Karadeniz'deki doğalgazla ilgili 5 gerçek: Türkiye'yi zengin etmez, 6-7 yıldan önce çıkmaz" haberiyle gözler önüne serdi. Haberde Türkiye'nin potansiyel başarısı ve doğalgazın keşfini gölgelemek için "Aceleci hüküm vermeden önce sormamız gereken bazı sorular var" ifadesiyle olumsuz algı yapılmaya çalışıldı.

KÜÇÜMSEMEYE KALKIŞTI

Gazeteci Nevşin Mengü ise yeni bulunan doğalgaz rezervine ilişkin "İşin astarı yüzünden pahalı geliyorsa bir anlamı kalmıyor. Yani çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın" diyerek başarıyı küçümseye kalkıştı.