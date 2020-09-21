Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yıldır dağlarda kayıp oğlu için bir iz arayan baba Abdullah Demir, "Oğlum Fatih fırında çalışıyordu, dağa kaçırdılar. Benim eylemim 2015’ten beri dağlarda gezerek başladı. Açıkça 'Biz senin evladını vermiyoruz' dediler. Vazgeçmedim, bana silah sıktılar" dedi.

DAĞA HDP MAHKÛM ETTİ

Genç yaştaki delikanlıları, hayatının baharındaki gencecik kızları dağlara, HDP'nin mahkûm ettiğini dile getiren baba Abdullah Demir, şöyle devam etti: "Bu kadar araba yakıldı, kim yaktı; HDP. Bunlar PKK ve FETÖ ile birleşerek canımızı aldılar. Bunlar insanlıktan nasibini almamış. Türkiye, Suriye, Rakka, Kandil... her yere baktım. Bunlar Amerika'ya, Fransa’ya çalışıyor. Bunların Türkiye ile hiçbir alakası yok, bu bayrak altında yaşıyorlar, hainler. Allah’ın izni, devletin gücüyle, ben çocuğumu onların elinden alacağım." İHA