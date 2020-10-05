İçişleri Bakanı Soylu:"Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun "
İçişleri Bakanı Soylu: Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha
05.10.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun "
Etiketler : soylu,
736673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736673.aspx
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