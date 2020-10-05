Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu:"Kaçış yok! Ya teslim. Ya ...Tunceli’de biri Kırmızı, biri Turuncu. İki çizik daha. İstihbarat, Operasyon,Sonuç. Kahramanlarımız sağolsun "