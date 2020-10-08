Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk SİHA'larının Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki operasyon kabiliyeti, dünya basınının gündeminden düşmüyor. Son olarak başarıyı kaleme alan İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.

20 YILLIK ÇABANIN SONUCU

Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, Kuzey Irak ve Doğu Akdeniz'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde "Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu" ifadesine yer verildi. Türkiye'nin geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde "Ancak bu 2002'de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023'te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor" ifadesi kullanıldı.



Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Nigar Göksel "SİHA'lar, (Türkiye'nin) PKK'yı 30 yılı aşkın süredir önemli bir mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkarmasını sağladı" şeklindeki görüşlerine yer verildi. Haberde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin bileşenlerinden sadece yüzde 7'sinin ithal edildiği de belirtildi.



BİZ DEĞİL DÜNYA SÖYLÜYOR

Türkiye'nin ezber bozan SİHA'ları her geçen gün bir ülkede konuşuluyor. İşte onlardan birkaçı:



*Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Gazeteye değerlendirmede bulunan Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları S/İHA’lar karşısında savunmasız durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” dedi.



*Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonlarda her geçen gün SİHA'ları daha aktif kullandığına dikkat çekti. "Türkiye'nin Kuzey Irak'ta askeri insansız hava aracı kullanması, PKK'ya karşı savaşında ezber bozdu." ifadelerine yer verilen analizde, Bayraktar TB2'lerin F-16'ların yerini aldığına dikkat çekildi.



*Türkiye’nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Amerikan Forbes dergisi, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların Türkiye’nin düşmanlarına yıllar boyu göz açtırmayacağını yazdı. “Türkiye’nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak” ifadelerini kullanan Forbes, yeni araçların en karmaşık durumlardan dahi kolaylıkla çıkacağını söyledi.



*İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımları yazdı. Haberde özellikle sıvı yakıtlı roket motoru çalışmaları ve Bayraktar SİHA'larının başarıları vurgulandı.