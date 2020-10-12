Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik ve sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakım çalışmaları için araştırmalarına ara veren Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yeniden faaliyete geçiyor.

22 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Oruç Reis için yayımlanan NAVTEX, 12 Ekim Saat 06:00'dan 22 Ekim Saat 21:00'e kadar sürecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NAVTEX ilan edilen dakikalarda sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kullandığı 'Oruç Reis' ifadesi kamuoyunda büyük heyecan oluşturdu. Bu paylaşım “Akdeniz’den de sevinçli bir haber mi geliyor” yorumlarına sebep oldu. Geçen ay bakıma alınan Oruç Reis’in sondaj için yeniden sefere hazırlandığı öğrenildi.

ANTALYA'DA DEMİR ATMIŞTI

15 Eylül'de çalışmalarına bakım ve ikmal amaçlı ara veren Oruç Reis, Antalya Limanı'na demir atmıştı.

Bakım çalışmaları için Antalya'ya gelen Oruç Reis Antalya polisi tarafından saygıyla selamlanmıştı.