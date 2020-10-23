Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deutsche Welle'nin yazdığına göre Stavros Tzimas imzasını taşıyan yazıda Washington’un Dedeağaç’a altyapı yatırımlarıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazı’na alternatif bir rota oluşturmayı planladığı ileri sürüldü. Yazıda ABD'nin Dedeağaç limanını Karadeniz ve Kafkaslar ile bağlantı amacıyla kullanmayı planladığı, bu planların gerçekleşmesi halinde bölgede deniz taşımacılığı ve askeri nakliyatın doğasının değişeceği belirtildi.



Gazetede ayrıca ABD’nin Dedeağaç ve Kavala limanları aracılığıyla ABD doğal gazını Balkanlar ve Orta Avrupa’ya taşımak istediği ileri sürüldü. Yazıda, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) buz blokları halinde önce Dedeağaç limanına getirilip ardından burada yeniden gaza dönüştürülerek Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı’na pompalanmasının planlandığı kaydedildi. Gaz, Gümülcine üzerindeki bağlantı boru hattı üzerinden de önce Bulgaristan’a oradan da Avrupa içlerine nakledilecek.



Tzimas yazısında Amerikalıların Balkan Yarımadası’nın kıyı şeridi boyunca jeopolitik yatırımlarıyla Rusya’nın Akdeniz’deki etkisini ve Çin’in Balkanlardaki genişlemesini durdurmak için bir duvar örmek istediğini belirtti. Bu projenin merkezinde de Selanik’in ve “sancak gemisi” olarak da Dedeağaç’ın seçildiğini ifade etti. Yazıda tüm planların hayata geçmesi halinde Kuzey Yunanistan kıyılarının ABD doğalgazının Avrupa’ya geçişi için güney kapısı görevi göreceği belirtildi. Avrupa’nın doğalgaz ve petrol ihtiyacının yüzde 25’ini Rusya’dan karşıladığına ve ABD’nin bu durumu değiştirmek istediğine dikkat çekildi.



Gazete Yunanları heyecanı sevk etti. Ancak yazıda belirtilen planın uygulama ihtimali bulunmuyor.