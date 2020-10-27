Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok Avrupa ülkesinde salgının ikinci dalgası ile mücadele kapsamında alınan tedbirler yetersiz kalırken, günlük vaka sayıları kıta genelinde ilk dalgayla kıyaslandığında çok yüksek seviyelere ulaştı.



Fransa, İspanya, Belçika ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin ikinci dalgada tedbir almada gecikmesi salgının sonbahar aylarında daha çetin geçmesinde önemli etken oldu.



Zor günler geçiren Belçika'da doktorlardan virüse yakalanan ama semptom göstermeyen doktorların çalışmaya devam etmeleri istendi.

BBC'ye konuşan Belçika Tabipler Birliği Başkanı Doktor Philippe Devos, sağlık sisteminin önümüzdeki günlerde çökmesini önlemek için semptom göstermeyen doktorlardan çalışmaya devam etmelerini isteme dışında bir seçeneklerinin olmadığını söyledi. Doktor Philippe Devos bununla birlikte, dokotorların virüsü hastalara bulaştırma riski olduğunu da kabul etti.



Türkiye'de ise isimleri terör örgütleriyle anılan Türk Tabipler Odası "Vaka sayıları gizlendi. Sağlık çalışanları ölüyor, iktidar seyrediyor" diye açıklamalar yaparak hükümeti suçladı, büyük vazife gören şehir hastanelerini karaladı. Belçika'dan gelen haber "Ellerde ne tabip odaları var" dedirtti.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

Belçika, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından Avrupa'da Çekya'dan sonra en kötü durumdaki ülke konumunda. Tatil sezonunun bitmesi ve eylül başında okulların açılmasıyla Belçika'daki vaka sayıları tırmanışa geçti. 11,4 milyon nüfuslu ülkede, 20 Ekim'de 18 bin 217 vakayla en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Belçika'da vakaların ilk dalgadakinin çok üzerine çıkması üzerine yeni tedbirler alınsa da ekonomik kaygılarla bahar aylarındaki gibi "tam kapanma" uygulanmadı.

Federal ve bölgesel düzeyde değişiklik gösteren tedbirler çerçevesinde ülke genelinde restoran, bar ve kafelerin kapatılması, gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması, profesyonel olmayan spor karşılaşmalarının iptal edilmesi, maske zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyor.

Ayrıca, Brüksel bölgesinde ibadethanelerin geçici olarak kapatılması, cenaze törenlerine en fazla 15 kişi katılması, spor tesislerinin kapatılması, sinema, müze, sergi salonu gibi yerlerde kültürel faaliyetlere ara verilmesi gibi ek tedbirler alındı.