Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Türkiye’nin birbirlerini kaybetmeyi göze alamayacağını belirten Bağış, ABD’li siyasilerin sert söylemlerinin seçim zamanındaki iç kamuoyuna yönelik sözler olduğunu kaydetti.

Bağış şunları kaydetti: Çok popüler bir Türk atasözü var: ‘Taç giyen baş akıllanır.’ Dolayısıyla politikacılar göreve seçildiklerinde sorumluluklarının farkına varıyorlar, çünkü kurumları tarafından bilgilendiriliyorlar. Ne ABD’nin ne de Türkiye’nin bir birini göz ardı edemeyeceğinin farkına varıp, diyaloğun önemini anlıyorlar. Deneyimler bize, ABD’li politikacıların kampanyalar sırasında yaptıkları açıklamalara göre değerlendirilmemesi gerektiğini öğretti. Biz kelimelerden daha çok eylemlere bakıyoruz. Sayın Biden, siyaset ve uluslararası ilişkiler dünyasına yeni girmiş değil. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişe dayalı ilişkileri var.