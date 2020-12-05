Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Komisyon, gençlerin beklentilerini dinleyecek. Yine, gençleri özellikle sosyal medya yaşanan tartışmalarla ilgili bilgilendirecek olan Komisyon, bu konuda nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili yol haritası çizecek. AK Parti’nin farklı birimlerinde görev yapan gençleri bu komisyonda toplayacaklarını belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, sahada ise tecrübe ile genç insanları bir araya getirmeyi hedeflediklerini anlattı. Çam, sahada gençlere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili de “Gençlerin Türkiye’ye dair hedefleri var. Ben ‘İlçemi değiştirmek istiyorum beni dinleyin’ diyor. Biz, her biri eğitimli, köyünden, ailesinde çıkmış genç kızlara dokunmak istiyoruz” dedi. Kadın Kollarına üye olan gençlerle yaptığı mülakatları anlatan Çam şunları aktardı: Onlara ‘Niçin Kadın Kolları Başkanı olmak istiyorsunuz?’ diye soruyorum. İstisnasız her biri ‘Cumhurbaşkanı’mızın yol arkadaşı olmak istediklerini’ söylüyorlar. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanı’mızın ülkemize yaptıklarını görüyoruz. Bizim için fikir açıcı oluyor’ diyorlar. Söylendiği gibi gençler AK Parti’ye uzak değil ama sorgulayıcı. Bu da ülkeyi daha ileriye götürecek ana unsuru oluşturuyor” ifadelerini kullandı.