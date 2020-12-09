Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciyes Modernizasyon projesi kapsamında C130 uçaklarının tamamen TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen ve uçağın beyni olarak adlandırılan merkezî kontrol bilgisayarı ile toplamda 23 sistem ve 117 bileşenin modernizasyon faaliyetleri yürütülmeye devam ediyor. Toplamda 19 uçağı kapsayan Erciyes C130 modernizasyon projesinde bugüne kadar 7 uçağın modernizasyonunu tamamladı. Modernizasyon sayesinde durumsal farkındalığın arttığı C130 uçaklarına hava meydanlarına hassas ve güvenli iniş kabiliyeti kazandırılmış oldu. Son teknolojinin entegre edildiği uçaklar, dijital askerî/sivil planlamanın yanında icra kabiliyetine de kavuştu. Zaman ve yakıt tasarrufu için sivil havacılık kurallarına uyum sağlandı. Bu sayede C130 uçaklarının görev kabiliyetlerini de kolaylaştıran modernizasyonla pilotun iş yükünün azalmasının yanında, kalkıştan inişe kadar otomatik rota takibiyle emniyetli uçuş sağlanıyor.