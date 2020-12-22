TBMM Genel Kurulu’nda Türk askerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. AK Parti ve MHP grubu oylarıyla tezkere kabul edildi.
Türk askeri 18 ay daha Libya’da bulunacak
22.12.2020 - 19:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk askerinin 18 ay daha Libya’da bulunmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tbmm,
754855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/754855.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER