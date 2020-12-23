Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'deki taciz rezaletinde son halka Bağcılar İlçe Başkanlığı'ndan eklendi. Partinini düzenlediği pikniğe katılan 2 kadın ve bir kaç erkek tacize uğradıklarını iddia etti. Durumu öğrenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise kadınlara disiplin cezası verdi.

Sabah'ın haberine göre Haziran ayında gerçekleşen olayda, pikniğe katılanlar alkolün de etkisi ile kendinden geçti. A.A ve M.T. isimli iki CHP'li kadın burada partili erkekler tarafından tacize uğradığını öne sürerek durumu CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'na bildirdi. İlçe Başkanı taciz iddailarını Kaftancıoğlu'na ileterek nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi istedi.

Durumu öğrenen Kaftancıoğlu, taciz edildiklerini belirten iki kadına disiplin cezası verilmesini istedi. Bunun üzerine 2 kadın partiden istifa kararı aldı.