Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dışişleri Bakanlığına atama kararı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararı... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 yeni isim atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA 3 YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar" çerçevesinde Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran getirildi.

ESKİ KÜBA BÜYÜKELÇİSİ AYŞE BERRİS EKİNCİ KİMDİR?

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Ayşe Berris Ekinci, 1982-1985 yıllarında Marsilya'da Dame de Sion Lisesi'nde eğitim alan, 1985-1987 Aix-Marseille Üniversitesi'nde ekonomi lisans eğitimi yapan ve 1987-1990 yıllarında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. Ekinci, 1991-1992 yıllarında Boston College'de finans alanında yüksek lisans eğitim gördü.

1992-1994 yıllarında Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Bölümü'nde kariyerine başlayan Ayşe Berris Ekinci 1994 yılında Dışişleri Bakanlığına girdi. 2007-2010 yılları arasında Enerji Daire Başkanlığı'nda şube müdürü ve daire başkanı olan Ekinci, 2010-2011 yılları arasında Marsilya Başkonsolosu, 2012-2016 yılları arasında ise Enerji ve Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 30 Kasım 2016 - 1 Nisan 2021 tarihleri arasında Küba - Havana Büyükelçisi oldu. Bu süreçte özellikle ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolara karşı açıklamalarda bulundu.

Emekli Büyükelçi Berhan Ekinci'nin kızı olan Ekinci, 17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

NUH YILMAZ KİMDİR?

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanan Nuh Yılmaz, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde bitirdi, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Yılmaz, Star gazetesi, Sabah gazetesi ve CNN Türk Washington temsilciliği görevlerini yürüttü.

2008-2011 arasında SETA’nın Washington DC Ofisi’nin kurucu direktörlüğünü yapan Yılmaz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dış politika, strateji, eleştirel düşünce, kültürel çalışmalar alanında yerli/yabancı birçok dergi ve gazetede yazılar yayımladı.

17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak atandı.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

SETA Genel Koordinatörü olan Burhanettin Duran, İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde profesör olarak bulundu. Burhanettin Duran Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığını sürdürüyor.

17 Mayıs 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak atandı.