Kamuda “mali tedbir” dönemi: ‘Adalet’te tasarruf 6 ay önce başladı!

Kamuda tasarruf dönemi Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmen başladı. Birçok bakanlık, bağlı birimlerine genelgelerle tedbirlere uyulmasını istedi. Adalet Bakanlığı ise tedbir almaya 6 ay önce başladı. Bakanlık eski model tüm araçlarını satarak ekonomiye kazandırdı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre; birçok bakanlık, bağlı birimlerine genelgelerle tedbirlere uyulmasını isterken, Adalet Bakanlığı ise tedbir almaya 6 ay önce başladı. İnisiyatif alan Bakanlık eski model tüm araçlarını satarak ekonomiye kazandırdı.

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Araç sayısı da azaltıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 2012 model aracı bir programa giderken arızalanıp yolda kalınca, banka promosyonları kullanılarak sadece makama tahsisli bir araç alındı.

Personelin kullandığı servisler de kaldırıldı. Yurt dışı görevlendirmeler sonlandırılırken, il dışı ziyaretlerde sadece bakanlık misafirhanelerinde konaklama yapıldı. Tasarrufa dâhil edilen Yargıtay’ın eski binasında restorasyon yerine sadece tadilat gerçekleştirildi. Dergi ve broşürlerin basımı ile hizmet içi eğitimlerin kurum dışı tesislerde yapılmasına da son verildi.

LED SOKAK LAMBALARI

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 2030 yılına kadar kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu ve 1,2 milyon sokak aydınlatmasını LED’e dönüştürmeyi hedefliyor.