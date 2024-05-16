Kırklareli’nde yağ fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri olay yerinde 

Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE, AFAD, 112 EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için ekipler güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.