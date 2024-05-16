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Kırklareli’nde yağ fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri olay yerinde 

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Kırklareli, Lüleburgaz, Yangın, Haber

Gündem Haberleri

Kırklareli’nde atık yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan atık yağ fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde bulunan atık yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kırklareli’nde yağ fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri olay yerinde  - 1. Resim

İTFAİYE, AFAD, 112 EKİPLERİ OLAY YERİNDE 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, fabrikada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kırklareli’nde yağ fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri olay yerinde  - 1. Resim

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması için ekipler güvenlik önlemi aldı.

Kırklareli’nde yağ fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri olay yerinde  - 3. Resim

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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