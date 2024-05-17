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Vize rantına son! Aracı şirketlere giden milyarlar devlette kalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vize rantına son! Aracı şirketlere giden milyarlar devlette kalacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar vize işlemlerinden 5,5 milyar lira gelir sağlayan aracı şirketler yasa gereği bunun yalnızca 1,1 milyarını hazineye bıraktı. Meclis komisyonunda kabul edilen teklifle vize işlemlerini bundan sonra Dışişleri Vakfı devralacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - AK Parti’nin verdiği teklifle bundan böyle vize işlemlerinin aracı şirketler yerine Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yürütülerek elde edilen gelirin büyük bir bölümünün hazineye kalması sağlanacak. Türkiye’de yurt dışına çıkış için gereken vize işlemleri, uzun süredir aracı şirketlerce yürütülüyordu. AK Parti’nin yeni teklifiyle işlemler artık Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından da yapılacak ve vize gelirlerinin büyük bölümü devlete kalacak.

SADECE %20’Sİ VERİLİYORDU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin teklifte, vakfın vize aracılık hizmetlerini de üstlenmesi hükme bağlanıyor. Komisyondaki görüşmelerde teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 2023 yılında aracı firmaların yaptığı vize faaliyetlerinden dolayı bütçeye 1,1 milyar lira aktarıldığını söyledi. Bu rakamın, aracı şirketlerin elde ettiği vize gelirlerinin yüzde 20’si olduğunu belirten Canbey, gelirin yüzde 80’ninin de aracı şirketlerde kaldığını söyledi. Yapılan hesaplamalara göre, 2023 yılında vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5,5 milyar lira oldu. Bu rakamın 1,1 milyar lirası hazineye aktarıldı, 4,4 milyar lirası ise şirketlere kaldı.

12 ŞİRKETTEN HİZMET ALINIYOR

Komisyondaki görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim de vize aracılık faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. Serim “Dışişleri Bakanlığı olarak 58 ülkede, 12 farklı şirketten vize aracı hizmeti almaktayız. Bunlar coğrafyasına göre yerel veya bu işteki ehil şirketler. Genellikle Türk şirketleri oluyor. Türkiye’deki yabancı misyonlar da onlardan hizmet alıyor. Sebebi şu: Vize başvurularında çok büyük bir başvuru ve evrak olduğu için, bunların tasnifi ve işleme alınması için bu vize aracı hizmeti alınıyor” dedi. Serim, yeni teklifle vize aracılık hizmetlerinin vakıf tarafından da verilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

VAKIF, ŞİRKET KURABİLECEK

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de vakfın bağış ve yardımlar ile vize işlemlerinden gelirler elde edeceğini hatırlatarak “En önemli gelir kaynağı, vize işlemleri olacak. Vakıf da şirket kurup vize işlemi yapabilecek ve gelir elde edebilecek” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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