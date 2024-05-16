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Eski nişanlı dehşeti güvenlik kamerasında: Bahar Kaban'ı sokak ortasında öldürmüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eski nişanlı dehşeti güvenlik kamerasında: Bahar Kaban&#039;ı sokak ortasında öldürmüştü
Küçükçekmece, Eski Nişanlı, Silahlı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da iş yerine giderken eski nişanlısı Gökhan Yıldız'ın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde, Gökhan Yıldız'ın Kaban'ın arkasından gelerek kolundan çekiştirdiği ardından silahla ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana gelen olayda, işe gitmek üzere yola çıkan Bahar Kaban (28), kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile tartışmış tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Yıldız, Kaban'a ateş etmişti.

Eski nişanlı, saldırının ardından olay yerinden kaçarken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar Kaban ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Eski nişanlı dehşeti güvenlik kamerasında: Bahar Kaban'ı sokak ortasında öldürmüştü - 1. Resim

OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin konuya ilişkin çalışmaları sürerken saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Eski nişanlı dehşeti güvenlik kamerasında: Bahar Kaban'ı sokak ortasında öldürmüştü - 2. Resim

Görüntülerde, Gökhan Yıldız Kaban'ın arkasından gelerek kolundan çekiştirdiği ardından silahla ateş ederek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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