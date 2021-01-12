İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
12.01.2021 - 14:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : bitlis,
759406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759406.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER