Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 159 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 487’e yükseldi. Toplamda 27 milyon 867 bin 450 test yapıldı. Bugün yapılan 168 bin 894 testten, 6 bin 435 yeni vaka sayısı, 752 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 406 bin 216 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 932 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 283 bin 919’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 102 olduğu açıklandı.