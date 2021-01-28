Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütün uzantılarından TAK’taki teröristlere ait fotoğraf arşivine ulaşıldı. Yaklaşık 100 bine yakın fotoğraf karesinin yer aldığı örgüt arşivinde, silahlı ve silahsız eğitimlerden geçirilen teröristlerin isim ve yaşları ile kod adları bulunuyor. Ayrıca HDP içinde faaliyet gösteren “Sosyal Hizmetler” adlı birimden ölen teröristlerin ‘statüsü’ doğrultusunda ailelerine düğün, bayram ve cenaze gibi anma ve kutlama merasimlerinde para aktarıldığını gösteren tutanakların da ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen belgeler arasında güvenlik kuvvetlerince girilen çatışmalarda ölen PKK’lıların birinci ve ikinci derece yakınlarının adres bilgilerinin yer aldığı uzunca listeye ulaşıldı. Söz konusu listenin hangi tarihten itibaren tutulduğu ise henüz bilinmiyor.