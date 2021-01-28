Örgütün uzantılarından TAK’taki teröristlere ait fotoğraf arşivine ulaşıldı. Yaklaşık 100 bine yakın fotoğraf karesinin yer aldığı örgüt arşivinde, silahlı ve silahsız eğitimlerden geçirilen teröristlerin isim ve yaşları ile kod adları bulunuyor. Ayrıca HDP içinde faaliyet gösteren “Sosyal Hizmetler” adlı birimden ölen teröristlerin ‘statüsü’ doğrultusunda ailelerine düğün, bayram ve cenaze gibi anma ve kutlama merasimlerinde para aktarıldığını gösteren tutanakların da ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen belgeler arasında güvenlik kuvvetlerince girilen çatışmalarda ölen PKK’lıların birinci ve ikinci derece yakınlarının adres bilgilerinin yer aldığı uzunca listeye ulaşıldı. Söz konusu listenin hangi tarihten itibaren tutulduğu ise henüz bilinmiyor.
PKK’lıların ailelerine para aktarmışlar
28.01.2021 - 03:08 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt HDP İlçe binasında düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Sağlam’ın, kamuoyunda “KCK ana davası” olarak bilinen ve yargılaması 18 Ekim 2010'da Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın firari sanıkları arasında uzun zamandır arandığı ortaya çıktı.
Etiketler : HDP,Esenyurt,
763282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763282.aspx
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