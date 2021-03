Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarında 4 Mart Perşembe günü düşen ve 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası hakkında kaza kırım incelemesinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 4 Mart 2021 tarihinde, meydana gelen elim kaza kırım olayı ile ilgili olarak mevcut bilgiler kapsamında olay ile ilgili zamanında gereken açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi 5 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır. Kaza kırım ekibi tarafından; ilgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, olay yerinde yapılan incelemelerden, yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır. 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır. 4 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir. Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1’inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır. İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23’te Bingöl’e iniş yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir”

Tatvan Bölgesindeki hava şartlarının takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesinin beklendiği ve hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal etmek üzere Bingöl’den kalkış yapıldığının belirtildiği açıklamada, “İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır. Ancak 4 Mart 2021 saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Bugüne kadar TSK envanterindeki Cougar helikopterleri ile 4 adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir, söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir”

Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile 4 adet can kayıplı kazanın meydana geldiği, ancak söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeninin helikopter kaynaklı olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“4 Mart 2021 tarihinde saat 14.40’ta Tatvan’a inmesi beklenen helikopterin tahmin edilen zamanda iniş yapmaması üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da katılımları ile arama-kurtarma faaliyetleri derhal başlatılmıştır. Arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda Tatvan şehir merkezinin 7 kilometre (km) kuzeyinde bulunan Çekmece köyünün 1 km kuzeyinde helikopterin enkazına ulaşılmış, 9 şehidimiz ile 4 yaralımızın Tatvan/BİTLİS Hastanesine tahliyeleri sağlanmıştır. Hastaneye tahliye edilen 4 yaralı silah arkadaşımızdan 2 silah arkadaşımız da burada şehit olmuştur.



Olayın meydana gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede; olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.



Cougar tipi toplam 50 helikopter TSK envanterine girmiş, bunlardan 30 tanesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 20 tanesi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına verilmiştir. Helikopterlerin envantere girdiği 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150 bin saat uçuş yapılmıştır. Mevcut mevzuata göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıldır. Ancak bu süre, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleri ile uzatılabilmektedir. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile 4 adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir. Bir kez daha kazada yaşamını yitiren Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”