UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde korkutan yangın!
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri’nde yangın çıktı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda alevler kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek büyümesini engelledi.
Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgedeki tarihi doku ve doğal alanın zarar görmemesi için yoğun çaba sarf edildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, uzman ekipler alanda detaylı araştırma yapıyor.
TARİHİ ÖNEMİYLE BİLİNİYOR
Diyarbakır surlarının eteğinde bulunan Hevsel Bahçeleri, 8 bin yıllık geçmişiyle biliniyor. Verimli toprakları ve tarihi önemi nedeniyle 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştı.